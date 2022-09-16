Платіжна дисципліна позичальників зросла до 90% — Finance.ua

Платіжна дисципліна позичальників зросла до 90% Вчора 09:33 — Кредит&Депозит

Кредитні канікули та реструктуризації допомогли покращити рівень кредитних платежів.

Про це розповіли банкіри під час круглого столу «Обслуговування роздрібних кредитів під час війни», організованого «Фінансовим клубом».

«В березні було суттєве падіння платіжної дисципліни, а вже починаючи з квітня вона стабільно з кожним місяцем покращується, — заявив директор департаменту роздрібного масового кредитування Банку Кредит Дніпро Аркадій Шидер. — У міру того, як ми відновлювали комунікацію з клієнтами та запроваджували програми індивідуальної реструктуризації, ми бачили суттєве покращення поведінки клієнтів. І по нашим бланковим портфелям — по кеш-кредитам і кредитним карткам — останніми місяцями нам сплачує більше 80% клієнтів. По деяким сегментам цифри сягають 90%. Набагато краще поводяться клієнти банку, які обслуговуються по іншим картковим продуктам або зарплатним проєктам».

Ситуація стабілізувалася

«Найбільш складною ситуація була в момент виведення клієнтів з канікул. Тому що різні банки по-різному підійшли до канікул і потім по-різному виводили портфель. У нашому випадку ми виводили портфелі на початку серпня», — зазначив операційний директор Альфа-Банк у (невдовзі Сенс Банк) Роберт Дзялак.

Інколи від банку вимагаються індивідуальні рішення.

"У нас є поодинокі випадки, коли майно клієнтів було пошкоджено. На щастя, не дуже серйозно. Такі клієнти залишалися зацікавленими в своєму активі, і ми для них індивідуально вирішували питання реструктуризації, щоб зменшити суттєво навантаження на них. Але при цьому у них зберігався дохід, вони продовжували працювати і розуміли, що цей актив для них має цінність.

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Тому вони продовжували часткову оплату за кредитом за тим планом, який банк для них узгодив", — зазначив Аркадій Шидер.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

Фінансовий Клуб України За матеріалами:

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