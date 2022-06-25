Платіжки за воду можуть змінитися: як не платити більше — Finance.ua

Платіжки за воду можуть змінитися: як не платити більше 25.06.2022, 20:00 — Особисті фінанси

В Україні з 1 травня повністю запрацював закон, який змінить систему оплати за водопостачання та водовідведення. Тепер мешканцям багатоквартирних будинків доведеться сплачувати не лише за спожиту воду, а йза внутрішньобудинкові втрати води.

Про це свідчить текст Закону «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання».

Це означає, що в будинках, де лічильниками холодної води обладнані всі квартири, обсяги небалансу (різниці) розподіляться між усіма споживачами пропорційно обсягу використання води.

Якщо йдеться про будинок, де частина квартир не має відповідних лічильників, обсяги небалансу розподілятимуться між споживачами, які їх не мають, пропорційно числу осіб, які користуються послугами.

Тобто тепер весь обсяг води, який подається до багатоквартирного будинку, оплачуватимуть власники/співвласники цього будинку. Навіть якщо в будинку є втрати води, наприклад, у підвальних приміщеннях, за них доведеться заплатити мешканцям.

Як не платити більше?

Для того, щоб у вашу платіжку не потрапляли зайві цифри, загальнобудинковий лічильник має бути дуже близьким до суми показників індивідуальних лічильників.

Для цього в уряді порадили провести аудит внутрішньобудинкових та підземних комунікацій, щоб виявити можливі пошкодження, через які витікає зайва вода.

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Довідка Finance.ua:

Як повернути переплату за газ, якщо сплатили не тому постачальнику. Споживач, який помилково переплатив за газ, має право на повернення коштів. Про це повідомляють експерти ГазПравди. «У разі переплати сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу протягом п’яти робочих днів після отримання такої вимоги», — йдеться в повідомленні.

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