Плани після перемоги: в Україні побудують наземну станцію Starlink — Finance.ua

Плани після перемоги: в Україні побудують наземну станцію Starlink

Вчора 15:29 — Казна та Політика

Плани після перемоги: в Україні побудують наземну станцію Starlink, winfuture.de

Міністерство цифрової трансформації після перемоги у війні з рф планує спільно з Ілоном Маском побудувати в Україні власну наземну станцію Starlink.

Про це повідомляє пресслужба відомства у Телеграмі

«Після перемоги разом з Ілоном Маском плануємо побудувати власну наземну станцію Starlink, щоб покращити якість супутникового інтернету для всіх українців», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що через відсутність наземної станції в Україні якість інтернету від Starlink на сході країни гірша, ніж на заході. Найближчі станції розташовані у Польщі, Литві та Туреччині.

У Мінцифрі розповідають, що міністерство може відслідковувати швидкість інтернету в Україні, завдяки підтримці компанії Ookla, яка надала доступ до даних спідтестів у реальному часі з ресурсу speedtest.net. Така інформація допомагає дізнатися, у яких регіонах потрібно оперативно реагувати на проблеми зі звʼязком.

Нагадаємо, засновник компанії SpaceX Ілон Маск відповів згодою на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова забезпечити Україну станціями Starlink та доступом до супутникового Інтернету.

Starlink — це проєкт компанії Ілона Маска SpaceX, який за допомогою мережі супутників надає доступ до широкосмугового інтернету. Швидкість такого інтернету — до 1 Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна у будь-якій точці Землі.

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