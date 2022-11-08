Планових замало: Київ та сім областей переводять на аварійні відключення — Finance.ua
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Планових замало: Київ та сім областей переводять на аварійні відключення

Енергетика
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У Києві та семи областях північного та центрального регіонів України з 9:30 розпочалися аварійні відключення електроенергії, а планові графіки погодинних відключень діють по всій території України, повідомили в НЕК «Укренерго».
«З 09:30 застосовані аварійні відключення у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях», — йдеться у повідомленні.
У компанії пояснили, що додаткові обмеження споживання необхідні тому, що через похолодання зростає споживання електроенергії, що приводить до збільшення навантаження на обладнання та дефіциту електроенергії в енергосистемі. «Виникає загроза аварій, не менш складних, ніж ті, що трапились через обстріли ворога», — зауважили в Укренерго.
«Планові графіки погодинних відключень впродовж доби діють по всій території України. Більш точну інформацію по відключеннях саме в вашому регіоні має надати місцевий оператор розподільчих мереж (обленерго)», — додали у компанії.
Раніше в Укренерго вказували, що 8 листопада протягом доби будуть застосовані планові графіки відключень для споживачів у місті Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

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За матеріалами:
УНН
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