План з розвитку освіти та напрацювання освітнього застосунку «Мрія» буде презентовано в січні 2024 року — Федоров — Finance.ua
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План з розвитку освіти та напрацювання освітнього застосунку «Мрія» буде презентовано в січні 2024 року — Федоров

Фондовий ринок
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План з розвитку освіти, а також напрацювання освітнього застосунку «Мрія» буде презентовано в січні 2024 року, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Освіта — це перший глобальний напрям, який матиме довгостроковий вплив на розвиток держави. Без розвитку науки неможливі інновації та розвиток новітніх технологій. Зараз ми працюємо над національною стратегією інновацій. Вона діятиме спільно з треком із трансформації системи освіти. Уже в січні ми презентуємо план з розвитку освіти: цілі, проєкти та напрацювання першого цифрового освітнього продукту „Мрія“. Ми прагнемо, щоб у нашій країні було більше технологічних компаній вартістю понад $1 млрд. Зміни в освіті - фундамент для цього», — наводить слова Федорова пресслужба Міністерства освіти і науки за результатами конференції з ІТ-освіти Synergy. IT Business & IT Education.
Зазначено, що на сьогодні Україна активно диджиталізується в освіті та науці, що потребує комплексної роботи над побудовою екосистеми цифрових рішень, включно зі створенням безпечного електронного освітнього середовища, забезпеченням необхідної цифрової інфраструктури, підвищенням рівня цифрової компетентності викладачів і студентів.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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