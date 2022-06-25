План післявоєнної відбудови України буде пов’язаний із виконанням реформ – глава Єврокомісії — Finance.ua

План післявоєнної відбудови України буде пов’язаний із виконанням реформ – глава Єврокомісії 25.06.2022, 09:42 — Казна та Політика

У Європейському Союзі вже працюють над планом післявоєнної відбудови України. Інвестиції у відбудову будуть пов’язані з реалізацією реформ у нашій державі.

Про це поінформувала в ефірі телемарафону очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що Єврокомісія запропонувала створити єдину платформу для відновлення України, яка б об’єднала ініціативи та фінансову підтримку від США, МВФ, Світового банку, G20 та окремих держав.

«Ми мусимо відбудувати Україну. Ми як Єврокомісія запропонували створити платформу, бо існує багато ініціатив, багато тих, хто хоче допомогти. Але все це потрібно організувати. Платформа має бути українська, але скликана Єврокомісією, щоб ми могли допомагати визначати спільний напрямок руху. Щоб інвестори чітко розуміли, в чому полягає план, у який ми вкладаємо кошти», — зазначила фон дер Ляєн.

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Вона пояснила, що робота над створенням цієї платформи повинна відбуватися вже зараз, під час розв’язаної рф повномасштабної війни.

«Відбудова повинна розпочатися якомога швидше, як тільки ми будемо готові. Зараз ми допомагаємо грошима, але відбудова — це довгий проєкт. Для мене вкрай важливо, щоб ми правильно призначили відповідальних за нього, щоб кожен розумів, у чому суть плану з відбудови України», — заявила очільниця Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн уточнила, що заснування платформи з відбудови України буде першим кроком. Цей план повинен бути переконливим для міжнародних фінансових організацій та держав світу, щоб вони були готові вкладати в нього кошти.

Ще одним важливим моментом є те, що інвестиції хочуть прив’язати до реформ в Україні.

«Перший крок — це заснування спільної платформи, щоб у нас був конкретний, надійний план відбудови. Цей план має переконати світ, міжнародні фінансові інституції, як-то МВФ, Світовий банк, Організацію економічного співробітництва та розвитку, наших друзів, наприклад США, сам Євросоюз. Їх усіх цей план повинен переконати. Ось чому працювати над ним слід починати вже зараз, і ми вже працюємо. А друге, що важливо: ми пов’язуємо інвестиції з необхідними реформами. Заохочення дуже потужне, воно торує для вас шлях до Євросоюзу», — наголосила голова Єврокомісії.

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