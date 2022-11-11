План надходжень до держбюджету перевиконали майже на 100 млрд грн — Рахункова палата — Finance.ua

План надходжень до держбюджету перевиконали майже на 100 млрд грн — Рахункова палата Сьогодні 16:41 — Казна та Політика

План надходжень до держбюджету перевиконали майже на 100 млрд грн — Рахункова палата

План надходжень загального фонду державного бюджету у січні-вересні 2022 року перевиконано на 5%, або на 88 млрд грн.

Про це повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

За його словами, за 9 місяців більше плану отримали доходів, внутрішніх запозичень і коштів від повернення кредитів загалом на суму 243 млрд грн, або 18%.

«План доходів загального фонду перевиконано на 205,5 млрд грн, або 23%, насамперед за рахунок надходження 320 млрд грн міжнародної допомоги у вигляді грантів», — зазначив Пацкан.

Інфографіка: Рахункова палата

Голова Рахункової палати також розповів про перевиконання плану за доходами за 9 місяців поточного року. Зокрема, більше від плану надійшло:

ПДВ за виробленими в Україні товарами (роботами, послугами) з урахуванням бюджетного відшкодування — на 38 млрд грн (29%);

рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення — на 11 млрд грн (21%);

акцизного податку за завезеними на митну територію України підакцизними товарами (продукцією) — на 5 млрд грн (44%).

Водночас планові показники окремих доходів загального фонду не виконано в цілому на 200 млрд грн, зокрема:

ПДВ за ввезеними на митну територію України товарами — на 132 млрд грн (43,5%);

податку на прибуток підприємств — на 30 млрд грн (25%);

акцизного податку за виробленими в Україні підакцизними товарами (продукцією) — на 11 млрд грн (21,5%);

ввізного мита — на 7 млрд грн (40%);

податку та збору на доходи фізичних осіб — на 3 млрд грн (3%).

За даними Рахункової палати, надходження від запозичень у січні-вересні склали 749 млрд грн, або 87% від плану. Зокрема внутрішніх запозичень — 476 млрд грн (108% від плану).

«Від розміщення ОВДП вдалося залучити на 37 млрд грн, або на 8% більше запланованого. При цьому 66% запозичень на внутрішньому ринку отримали за рахунок придбання Нацбанком військових облігацій на суму 315 млрд грн», — зазначив Пацкан.

Від зовнішніх кредиторів (насамперед від Євросоюзу, Канади, МВФ) надійшло 273 млрд грн, що на 148,5 млрд грн, або на 35% менше від плану.

Крім того, за підсумками трьох кварталів надходження від приватизації державного майна склали менше запланованого на 6 млрд грн, або 95%.

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