План економічного відродження України вже у Зеленського на столі — ОП
На столі Президента Володимира Зеленського вже лежить план економічного відродження України після російсько-української війни.
Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив в інтерв’ю телеканалу «1+1».
«У Президента вже на столі лежить план економічного відродження. Ми не зволікаємо жодного дня. Думаємо та готуємося до того, як можемо сьогодні почати», — сказав він.
Єрмак повідомив, що відновлення міст розпочнеться одразу ж після їхнього звільнення від російських окупантів.
Крім того, керівник ОП наголосив на єднанні українців для досягнення перемоги.
«Більше немає заходу та сходу — ми єдина країна. Сьогодні ми творимо історію. Історію великої нації великої країни», — наголосив Єрмак.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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