План економічного відродження України вже у Зеленського на столі — ОП

Вчора 11:41 — Казна та Політика

На столі Президента Володимира Зеленського вже лежить план економічного відродження України після російсько-української війни.

Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив в інтерв’ю телеканалу «1+1».

«У Президента вже на столі лежить план економічного відродження. Ми не зволікаємо жодного дня. Думаємо та готуємося до того, як можемо сьогодні почати», — сказав він.

Єрмак повідомив, що відновлення міст розпочнеться одразу ж після їхнього звільнення від російських окупантів.

Крім того, керівник ОП наголосив на єднанні українців для досягнення перемоги.

«Більше немає заходу та сходу — ми єдина країна. Сьогодні ми творимо історію. Історію великої нації великої країни», — наголосив Єрмак.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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