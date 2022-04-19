Північна Корея стоїть за найбільшою крадіжкою криптовалюти в історії — ФБР — Finance.ua
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Північна Корея стоїть за найбільшою крадіжкою криптовалюти в історії — ФБР

Вчора 05:52Кримінал
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Північна Корея стоїть за найбільшою крадіжкою криптовалюти в історії — ФБРПівнічна Корея стоїть за найбільшою крадіжкою криптовалюти в історії — ФБР
Наприкінці березня північнокорейські хакери змогли вкрасти близько $625 млн в Ethereum. Це найбільша крадіжка у криптовалюті в історії.
Про це повідомляє ФБР.
Хакерам вдалося зламати блокчейн Ronin та відеогру Axie Infinity, яка працює на ньому. Розробники дізналися про те, що їхня система скомпрометована, лише через шість днів після зламу.
Правоохоронці стверджують, що за крадіжкою стоять Lazarus Group та APT38 — найвідоміші хакерські угруповання КНДР. Вважається, що Lazarus Group сумарно вкрала вже понад мільярд долара у криптовалютах.
Зараз хакери відмивають отримані гроші через Tornado Cash — сервіс, що дозволяє заплутати сліди, звідки і куди йде криптовалюта. Американська влада намагається відстежити, звідки і на які гаманці йшли гроші.
За матеріалами: НВ
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