Північна Корея більше не може фінансувати програми озброєння криптовалютою — Finance.ua
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Північна Корея більше не може фінансувати програми озброєння криптовалютою

Фінтех і Картки
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Різке падіння на криптовалютних ринках знищило мільйони доларів, викрадених північнокорейськими хакерами, повідомляє Reuters. Це поставило під загрозу ключове джерело фінансування програм озброєння країни, оскільки звичайними грошима Північна Корея не може користуватися через санкції, зазначають Investory News, пише borgexpert.com.
Так, Північна Корея перебуває під широкими міжнародними санкціями через її ядерну програму, що обмежує її доступ до світової торгівлі чи інших джерел доходу та робить криптовалюту ледь не єдиним шляхом отримання грошей і фінансування військових програм.
Для отримання криптовалюти Північна Корея найактивніше використовує хакерів, просто крадучи гроші в міжнародних компаній та бізнесів. У 2019 році спостерігачі за санкціями повідомили, що Північна Корея заробила приблизно $2 млрд на свої програми зброї масового знищення за допомогою кібератак.
Падіння криптовалют серйозно зачепило цю країну.
Як зазначається, два джерела в уряді Південної Кореї повідомили, що раптове падіння вартості криптовалюти, яке почалося в травні на тлі ширшого економічного спаду, ускладнює здатність Пхеньяна фінансувати свої програми озброєння.
Північнокорейські криптохолдинги, які включають кошти, викрадені внаслідок 49 хакерських атак з 2017 до 2021 роки, впали у вартості з $170 млн до $65 млн з початку року. Один із гаманців криптовалюти Північної Кореї, створений після хакерської атаки у 2021 році, де тримали десятки мільйонів доларів, втратив від 80% до 85% своєї вартості за останні кілька тижнів і тепер коштує менше ніж $10 млн.
До речі, на платформі aStake можна пасивно заробляти на криптовалюті без технічних знань та спеціального обладнання з мінімальними інвестиціями від $15.

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За матеріалами:
Finance.ua
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