Південнокорейська компанія представила робота-помічника в готелях — Finance.ua

Південнокорейська компанія представила робота-помічника в готелях Сьогодні 22:49 — Технології&Авто

Південнокорейська компанія представила робота-помічника в готелях

Південнокорейська компанія Robotis презентувала робота третього покоління Gaemi, який допомагає у готелях.

Його розмір — 540×500×1 150 мм, а вага — 75 кг. Максимальна швидкість, з якою Gaemi може рухатися, не перевищує 1,2 метра за секунду.

На пристрої, який може безперервно працювати впродовж 24 годин, встановлений 20,32-сантиметровий сенсорний екран.

Gaemi знає чотири мови: корейську, англійську, японську та китайську.

Зазначається, що робот із штучним інтелектом допомагає покращити враження гостей від готелю, надаючи персоналізовані послуги гостинності 24/7, включаючи прийом гостей та доставку їжі їм у номери.

Gaemi також підтримує персонал готелю та усуває нестачу робочої сили шляхом автономного виконання рутинних завдань обслуговування.

Крім цього, Gaemi підвищує безпеку співробітників і гостей, здійснюючи автономне патрулювання готелю.

Укрінформ За матеріалами:

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