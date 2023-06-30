Південнокорейська компанія представила робота-помічника в готелях — Finance.ua

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Південнокорейська компанія представила робота-помічника в готелях

Технології&Авто
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Південнокорейська компанія представила робота-помічника в готелях
Південнокорейська компанія представила робота-помічника в готелях
Південнокорейська компанія Robotis презентувала робота третього покоління Gaemi, який допомагає у готелях.
Про це повідомляє The Robot Report.
Його розмір — 540×500×1 150 мм, а вага — 75 кг. Максимальна швидкість, з якою Gaemi може рухатися, не перевищує 1,2 метра за секунду.
На пристрої, який може безперервно працювати впродовж 24 годин, встановлений 20,32-сантиметровий сенсорний екран.
Gaemi знає чотири мови: корейську, англійську, японську та китайську.
Зазначається, що робот із штучним інтелектом допомагає покращити враження гостей від готелю, надаючи персоналізовані послуги гостинності 24/7, включаючи прийом гостей та доставку їжі їм у номери.
Gaemi також підтримує персонал готелю та усуває нестачу робочої сили шляхом автономного виконання рутинних завдань обслуговування.
Крім цього, Gaemi підвищує безпеку співробітників і гостей, здійснюючи автономне патрулювання готелю.

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За матеріалами:
Укрінформ
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