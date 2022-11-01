Південнокорейська компанія будуватиме в Польщі АЕС — Finance.ua

Південнокорейська компанія будуватиме в Польщі АЕС Вчора 06:00 — Енергетика

Польща домовилася з Південною Кореєю щодо будівництва другої в країні атомної електростанції. У такий спосіб країна хоче прискорити зусилля задля досягнення енергетичної незалежності після повномасштабного вторгнення росії в Україну, пише Bloomberg.

Як зазначається, Korea Hydro & Nuclear Power Co, державний оператор АЕС, підписав у понеділок лист про наміри з польськими компаніями PGE SA і ZE PAK SA.

Консорціум побудує кілька реакторів APR-1400 поблизу вугільних заводів ZE PAK у ґміні Понтнув.

Угода була підписана через кілька днів після того, як Польща обрала американську компанію Westinghouse Electric Co. для будівництва своєї першої атомної електростанції.

Польща найбільше залежить від вугілля серед країн Європейського Союзу. Саме тому вона робить ставку на ядерну енергетику, щоб забезпечити стабільне постачання електроенергії і водночас зменшити потребу в імпорті вугілля і природного газу.

Угода також є вигідною для уряду Кореї, який просуває експорт атомних технологій в межах ширшого поштовху до скорочення викидів.

Окрім того, у Міністерстві енергетики Південної Кореї заявили, що також підписали окремий меморандум про взаєморозуміння з міністерством державних активів Польщі, в якому погодилися надати підтримку компаніям у розробці проєкту й обмінюватися інформацією для подальшого розширення співпраці між двома країнами.

Утім, амбіції Південної Кореї стати великим експортером ядерних технологій зіткнулися з проблемою після того, як компанія Westinghouse подала позов до суду в США з метою запобігти «несанкціонованому» обміну технологіями з іншими країнами з боку Korea Electric Power Corp. та її підрозділу Korea Hydro.

Судова суперечка може перешкодити Кореї будувати електростанції в інших країнах, включаючи Польщу, Саудівську Аравію і Чехію.

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