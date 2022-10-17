Південна Корея скасувала податки на доходи іноземців від облігацій — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Південна Корея скасувала податки на доходи іноземців від облігацій

Світ
200
Південна Корея скасувала податки на доходи іноземців від облігацій
Південна Корея скасувала податки на доходи іноземців від облігацій
Міністр фінансів Південної Кореї Чу Кюн Хо заявив, що з понеділка уряд скасовує податки на доходи іноземців від інвестицій у скарбничі облігації та облігації валютної стабілізації.
Про це повідомляє Reuters.
Виступаючи перед журналістами ввечері в суботу в Сполучених Штатах після зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків G-20, міністр сказав, що уряд вирішив перенести терміни запланованого скасування податків з 2023 року, щоб збільшити приплив капіталу на місцевому ринку облігацій.
Читайте також
В агентстві додають, що глобальний постачальник індексів FTSE Russell додав Південну Корею до списку для можливого включення до свого Індексу світових державних облігацій (WGBI).
«Наприкінці вересня нас включили до списку спостереження WGBI, але ми вважали, що потрібно зробити швидкий крок, щоб залучити більше іноземних інвестицій на наш ринок скарбничих облігацій», — сказав Чу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.