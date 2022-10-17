Південна Корея скасувала податки на доходи іноземців від облігацій — Finance.ua

Південна Корея скасувала податки на доходи іноземців від облігацій Вчора 12:23 — Світ

Південна Корея скасувала податки на доходи іноземців від облігацій

Міністр фінансів Південної Кореї Чу Кюн Хо заявив, що з понеділка уряд скасовує податки на доходи іноземців від інвестицій у скарбничі облігації та облігації валютної стабілізації.

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи перед журналістами ввечері в суботу в Сполучених Штатах після зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків G-20, міністр сказав, що уряд вирішив перенести терміни запланованого скасування податків з 2023 року, щоб збільшити приплив капіталу на місцевому ринку облігацій.

Читайте також Інвесторів звільнили від податку на прибуток до 2035 року

В агентстві додають, що глобальний постачальник індексів FTSE Russell додав Південну Корею до списку для можливого включення до свого Індексу світових державних облігацій (WGBI).

«Наприкінці вересня нас включили до списку спостереження WGBI, але ми вважали, що потрібно зробити швидкий крок, щоб залучити більше іноземних інвестицій на наш ринок скарбничих облігацій», — сказав Чу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.