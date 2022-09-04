Південна Корея розробляє безпілотники-невидимки — Finance.ua
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Південна Корея розробляє безпілотники-невидимки

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У липні 2022 року пілот з Південної Кореї вперше здійснив 33-хвилинний політ на винищувачі KF-21, демонструючи військову міць. І ось у країні почали розробляти «невидимі» військові безпілотники, які можна було б використати для нейтралізації системи протиповітряної оборони.
Нову угоду було укладено з Korean Air, вибір було зроблено Корейським агентством оборонного розвитку (ADD).
«ADD розпочала розробку ескадрильї БПЛА у листопаді минулого року та завершила базовий проект. Агентство планує працювати над детальним проектом із Korean Air», — повідомили в Korean Air.
Тепер компанія відповідатиме за розробку «пілотованої безпілотної системи спільної роботи».
«Ескадрилья БПЛА не лише підтримуватиме та супроводжуватиме пілотований літак, але й зможе виконувати свої власні завдання, включаючи спостереження, тактику радіоелектронного втручання та точні удари», — додали в Korean Air.
Аналітик Лі Іль Ву сказав, що концепція «вірних ведених» літаків — безпілотних літальних апаратів, які супроводжують пілотовані літаки в бойових місіях, — набула популярності в усьому світі. Це включає програму Skyborg ВПС США, яка передбачає одноразові безпілотні літальні апарати, що допомагають пілотованим винищувачам.
«Масове використання БПЛА має явну привабливість і для Південної Кореї, тому що вона не має власних надійних засобів для електронної нейтралізації щільної системи протиповітряної оборони Північної Кореї», — сказав Лі.
За його словами, переваги дронів включають незначні витрати на технічне обслуговування і звільнення від багаторічної підготовки пілотів, необхідної для пілотованих літаків.
Також країна оголосила, що займається розробкою власного «Залізного купола», як стала свідком успіху оборонної ракетної системи у конфлікті між Ізраїлем та ХАМАСом. Країна заявила, що готова витратити 2,6 мільярда доларів на цю технологію, щоб захистити свою столицю Сеул та інші ключові райони, які знаходяться за кілька миль від її кордону з Північною Кореєю.
За матеріалами:
Portaltele
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