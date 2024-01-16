Південна Корея планує вкласти понад $470 млрд у створення кластера з виробництва чипів — Finance.ua
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Південна Корея планує вкласти понад $470 млрд у створення кластера з виробництва чипів

Технології&Авто
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Південна Корея планує вкласти понад $470 млрд у створення кластера з виробництва чипів
Південна Корея планує вкласти понад $470 млрд у створення кластера з виробництва чипів
Південна Корея опублікувала плани компаній Samsung Electronics і SK Hynix про створення найбільшого у світі кластера з виробництва мікросхем, на який буде витрачено понад $470 млрд.
Про це повідомляє Bloomberg.
Уряд Південної Кореї оприлюднив план, що передбачає інвестиції в розмірі $471 млрд, які підуть на будівництво 13 нових заводів з виробництва мікросхем і трьох дослідницьких центрів на додаток до вже наявного 21 підприємства.
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«У рамках плану, розрахованого на два десятиліття, Samsung і Hynix мають намір побудувати свої найсучасніші заводи з виробництва мікросхем у себе вдома. Samsung робить велику ставку на ливарне виробництво — або виробництво чипів для інших фірм — як частину інвестицій у розмірі 500 трильйонів вон (близько $380 млрд) до 2047 року. Менший конкурент, Hynix, має намір інвестувати 122 трильйони вон (близько $92 млрд) у виробництво пам’яті в Йонгіні за той самий період», — йдеться в повідомленні.
У Південній Кореї очікують, що територія, яка охоплюватиме міста Пхентхек та Йонгін, стане найбільшою у світі та вироблятиме щомісяця 7,7 млн мікросхем до 2030 року.
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Водночас південнокорейський уряд посилює підтримку свого сектору виробництва мікросхем — на нього припадає близько 16% загального обсягу експорту. Він пообіцяв захищати свій економічний фундамент, борючись із глобальною конкуренцією, що зростає. Коли Японія і Тайвань інвестують у свої сектори виробництва мікросхем, у Кореї зобов’язуються надати значні податкові пільги місцевим компаніям, які виробляють чипи.
Окрім того, уряд заявив, що в регіоні також розмістяться менші компанії, що займаються розробкою мікросхем. Головна мета — підвищити самодостатність країни в напівпровідниках, а також збільшити її ринкову частку у світовому виробництві до 2030 року з 3% зараз до 10%.
За матеріалами:
Espreso.tv
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