Південна Корея надаватиме NFT-громадянство — Finance.ua

Південна Корея надаватиме NFT-громадянство Вчора 01:44 — Фінтех і Картки

Південна Корея надаватиме NFT-громадянство

Південнокорейське місто Соннам пропонує своїм резидентам отримати NFT-громадянство. Для цього мерія запланувала повністю відтворити місто у віртуальній реальності, щоби надати мешканцям доступ до великої кількості муніципальної інформації.

Згідно із заявою міської адміністрації, до квітня 2023 року міська влада має повністю завершити роботу над проектом. За планом метавсесвіт почне фукціонувати у травні або червні наступного року.

Влада Соннама повідомила, що остаточне рішення щодо реалізації NFT-громадянства буде ухвалено на майбутній зустрічі мерії міста вже у жовтні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що столиця країни, Сеул, також будує віртуальне місто у метавсесвіті. Соннам вважається містом-супутником Сеула, тож, скоріше за все, розвиток цифрових світів обох міст відбуватиметься паралельно. На думку аналітиків, багато ініціатив будуть тестуватись у віртуальному світі Соннама і вже потім переноситись у метавсесвіт Сеула.

Вони підкреслили, що побудова метавсесвітів є частиною програми з глобальної розбудови Південної Кореї та цифровізації її економіки.

noworries За матеріалами:

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