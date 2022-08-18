Після жарту Ілона Маска про купівлю «Манчестер Юнайтед» акції клубу зросли на 17% — Finance.ua

Після жарту Ілона Маска про купівлю «Манчестер Юнайтед» акції клубу зросли на 17% Вчора 21:32 — Фондовий ринок

Після жарту Ілона Маска про купівлю «Манчестер Юнайтед» акції клубу зросли на 17%

Відомий бізнесмен Ілон Маск заявив, що купує футбольний клуб «Манчестер Юнайтед».

Про це він написав у себе в Twitter

«Ще я купую „Манчестер Юнайтед“», — написав Маск.

Одразу після цього бізнесмен повідомив, що підтримує ліву половину Республіканської партії і праву половину демократів.

Після твіту акції англійського футбольного клубу «Манчестер Юнайтед» ненадовго зросли на 17% на Нью-Йоркській біржі, пише CNBC.

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Пізніше цінні папери втратили зростання — на закритті торгів 16 серпня акція «Манчестер Юнайтед» коштувала $12,78.

Нагадаємо, Маск написав у Twitter, що купує «Манчестер Юнайтед». На запитання підписників він уточнив, що до його заяви не варто ставитись серйозно.

«Це давній жарт у Твіттері. Я не купую жодних спортивних команд», — написав він.

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