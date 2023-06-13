Після викриття БЕБ схем онлайн-казино податкові платежі грального бізнесу стрімко зросли — Finance.ua

Після викриття БЕБ схем онлайн-казино податкові платежі грального бізнесу стрімко зросли Сьогодні 12:12

Після викриття БЕБ схем онлайн-казино податкові платежі грального бізнесу стрімко зросли

Після початку розслідування Бюро економічної безпеки гральний бізнес вже сплатив в чотири рази більше податків ніж за весь минулий рік, пише пресслужба БЕБ.

Як повідомили у відомстві, за п’ять місяців цього року компанії, які працюють онлайн у сфері грального бізнесу сплатили в чотири рази більше податків, ніж за весь 2022 рік. Сплата податкових платежів станом на 1 червня 2023 року становила понад 2,2 млрд грн. Для порівняння — за весь 2022 рік ця сума не перевищувала 550 млн грн.

«Таке збільшення надходжень до Державного бюджету України — результат злагодженої співпраці Бюро економічної безпеки, СБУ, прокуратури та НБУ з виявлення схем ухилення від сплати податків через маніпулювання платежами та приховування їхнього реального призначення», — пишуть у БЕБ.

Як пояснили у БЕБ, здебільшого це так званий міскодинг (маніпуляції з кодуванням транзакції платежів), коли вказується не код платежу, який відноситься до транзакцій по азартним іграм, а суміжний, за яким податки значно менші. Як результат за 2021 онлайн-казино сплатили лише 34,5 млн грн податків. У 2022 році це було вже 549,7 млн грн, адже почалося розслідування БЕБ та в кінці року стрімко зросли податкові платежі.

За даними БЕБ, схему з міскодингом організували посадові особи низки банків, через основний з яких пройшло приблизно 20 млрд грн. У березні 2023 року Національний банк України прийняв рішення про позбавлення двох банків ліцензії та їх ліквідацію.

Головний підрозділ детективів БЕБ розслідує кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах);

ч. 2 ст. 203−2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор);

ч. 1, 3 статті 209 (легалізація (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом);

ч. 2 статті 229 КК України (незаконне використання знаку для товарів і послуг).

У червні завершена судово-економічна експертиза, яка встановила, що розмір несплачених податкових платежів компаніями, які були задіяні в схемі, склав понад 1,3 млрд грн.

У рамках досудового розслідування було проведено понад 20 обшуків у банківських установах та пов’язаних компаніях, вилучена фінансова документація та перевірено більше тисячі рахунків. Накладено арешт на корпоративні права компаній та кошти на рахунках на загальну суму 391 млн грн.

Читайте також Зеленський позбавив гральний бізнес податкових пільг

Детективами БЕБ були направлені відповідні звернення до Національного банку України та Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей для вжиття необхідних заходів щодо унеможливлення подальшого ухилення від сплати податків. Також про виявлені порушення проінформовано Державну податкову службу України для недопущення функціонування таких схем у подальшому.

Через зібрані докази протиправної діяльності частина букмекерських компаній та онлайн-казино припинила діяльність через втрату ліцензій та накладення санкцій, а решта — почали більш сумлінно ставитися до сплати податків. У результаті лише податку на прибуток від букмекерської діяльності та онлайн-казино, за п’ять місяців 2023 року сплачено 526,7 млн грн, а загальні податкові платежі перевищили суму у 2,2 млрд грн.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.