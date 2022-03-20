Після виходу Booking сервіси бронювання в росії вже фіксують різке зростання цін — Finance.ua

Після виходу Booking сервіси бронювання в росії вже фіксують різке зростання цін

Вчора 15:35

Після виходу з росії відомого сервісу бронювання житла Booking ціни почали різко зростати.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства «Інтерфакс».

Повідомляється, що окремі російські сервіси бронювання готелів почали збільшувати комісії за бронювання. Тепер у деяких з них розмір винагороди перевищує той, який був встановлений для готелів американським сервісом. Про це виданню повідомила прес-секретар Російського союзу туріндустрії (РСТ) Ірина Тюріна.

За її словами, російські готельєри вважають, що в нинішній ситуації комісійні повинні не підвищуватися, а знижуватися. Однак ситуація спостерігається зворотна.

Комісії стали досягати 25% від вартості бронювання.

Тюріна нагадала, що частка Booking.com на ринку онлайн-бронювання готелів, як встановила Федеральна антимонопольна служба, перевищувала 70%. До виходу сервісу з ринку росії для багатьох готелів цей канал продажів був основним.

«Як випливає з листа готельєрів, середня комісія Booking.com становила 15% (без ПДВ) від продажів. До його відходу основні агрегатори були змушені орієнтуватися на цю ціну, і їх комісія найчастіше також не перевищувала 15%, а у деяких була і нижчою. Зараз, залежно від регіону, готелю і компанії-агрегатора, комісії стали досягати 25% (без ПДВ) від вартості бронювання», — розповіла Тюріна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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