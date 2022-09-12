Після війни структура української економіки буде змінюватися - Шмигаль — Finance.ua
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Після війни структура української економіки буде змінюватися - Шмигаль

Казна та Політика
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Після війни структура української економіки буде змінюватися - Шмигаль
Після війни структура української економіки буде змінюватися - Шмигаль
Після війни структура української економіки буде змінюватися в напрямку малого та середнього бізнесу.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), що відбулася в Києві.
Він нагадав, що уряд запустив програму грантової підтримки для мікро-, малого та середнього бізнесу і буде надалі розвивати її спільно з партнерами.
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«Після війни структура української економіки буде змінюватися. Велика кількість підприємств на сьогодні зруйновані. Маючи 7 мільйонів внутрішніх переселенців і 5 мільйонів біженців, нам необхідно буде швидко створити велику кількість робочих місць. Це можливо лише в малому і середньому бізнесі. У цьому напрямку ми будемо рухатися і створюємо всі необхідні умови. Підтримка українських виробників може стати нашою національною філософією», — підкреслив глава уряду.
Шмигаль також зазначив, що економіка воєнного часу насамперед передбачає економічну і фінансову стійкість, і уряд над цим працює за допомогою міжнародних партнерів.
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«Маємо кілька десятків пріоритетних проектів для нашої економіки. Ключові — це підтримка аграрної галузі, підтримка військово-промислового комплексу. Велику увагу приділяємо розвитку енергетики, особливо „зеленої“, цифровізації, розвитку ІТ-інфраструктури, підтримці малого та середнього бізнесу», — підкреслив прем’єр-міністр.
Він також сказав, що Україна запланувала трильйон гривень витрат на утримання армії в бюджеті на наступний рік.

Куди інвестувати під час війни

За матеріалами:
УНІАН
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