Після війни структура української економіки буде змінюватися - Шмигаль — Finance.ua

Після війни структура української економіки буде змінюватися - Шмигаль Вчора 11:44 — Казна та Політика

Після війни структура української економіки буде змінюватися - Шмигаль

Після війни структура української економіки буде змінюватися в напрямку малого та середнього бізнесу.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), що відбулася в Києві.

Він нагадав, що уряд запустив програму грантової підтримки для мікро-, малого та середнього бізнесу і буде надалі розвивати її спільно з партнерами.

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«Після війни структура української економіки буде змінюватися. Велика кількість підприємств на сьогодні зруйновані. Маючи 7 мільйонів внутрішніх переселенців і 5 мільйонів біженців, нам необхідно буде швидко створити велику кількість робочих місць. Це можливо лише в малому і середньому бізнесі. У цьому напрямку ми будемо рухатися і створюємо всі необхідні умови. Підтримка українських виробників може стати нашою національною філософією», — підкреслив глава уряду.

Шмигаль також зазначив, що економіка воєнного часу насамперед передбачає економічну і фінансову стійкість, і уряд над цим працює за допомогою міжнародних партнерів.

«Маємо кілька десятків пріоритетних проектів для нашої економіки. Ключові — це підтримка аграрної галузі, підтримка військово-промислового комплексу. Велику увагу приділяємо розвитку енергетики, особливо „зеленої“, цифровізації, розвитку ІТ-інфраструктури, підтримці малого та середнього бізнесу», — підкреслив прем’єр-міністр.

Він також сказав, що Україна запланувала трильйон гривень витрат на утримання армії в бюджеті на наступний рік.

УНІАН За матеріалами:

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