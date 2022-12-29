Після ранкової атаки складна ситуація зі світлом – на заході України, Одещині та Київщині — Finance.ua
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Після ранкової атаки складна ситуація зі світлом – на заході України, Одещині та Київщині

Енергетика
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Після десятого масованого обстрілу росіянами об’єктів критичної інфраструктури складна ситуація з електропостачанням спостерігається у двох областях та на заході України.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.
«На жаль, є певні пошкодження об‘єктів генерації та електромереж. Станом на 11:00 складна ситуація на заході країни, Одеському та Київському регіонах. Тож відбуватимуться аварійні відключення світла», — зазначив очільник Міненерго.
Він додав, що енергетики вже розпочали роботи з відновлення електропостачання.
Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, без електропостачання в Києві залишається 40% споживачів.
«40% споживачів столиці після ракетної атаки — без світла. У зв‘язку із необхідними заходами безпеки, що вживають енергетиками під час повітряної тривоги. Зараз енергетики працюють над відновленням електропостачання», — зауважив Кличко.
Мер зазначив, що тепло і вода подаються в штатному режимі, окрім будинків, де відсутнє енергопостачання, від якого залежить робота котелень.
За матеріалами:
Економічна Правда
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