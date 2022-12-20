Після придбання Ілоном Маском Twitter понад 2 млн користувачів перейшли на Mastodon — Finance.ua
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Після придбання Ілоном Маском Twitter понад 2 млн користувачів перейшли на Mastodon

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Соціальна медіаплатформа Mastodon, до якої багато хто звертається як до альтернативи Twitter, за період з жовтня по листопад збільшила свою базу користувачів з приблизно 300 000 активних користувачів на місяць до 2,5 млн, повідомив генеральний директор Mastodon Євген Рочко.
Про це пише The Verge.
Ілон Маск офіційно придбав Twitter наприкінці жовтня, а це означає, що величезний стрибок користувачів Mastodon відбувся майже відразу після появи нового власника Twitter.
«У Mastodon ми вважаємо, що між вами та вашою аудиторією не має бути посередника, і що журналістам та державним установам особливо не слід покладатися на приватну платформу для звʼязку з громадськістю», —сказав Рочко.
Mastodon — не єдина заміна Twitter, до якої звертаються люди. Є ще Post, очолюваний колишнім генеральним директором Waze Ноамом Бардіном, Hive, який нещодавно перезапустився після вирішення деяких проблем з безпекою, та знайомі соціальні платформи, такі як Discord, Tumblr та Reddit.
Незважаючи на зростаючий інтерес до інших платформ, Twitter все ще тримається. Маск неодноразово заявляв, що використання сайту знаходиться на рекордно високому рівні.
За матеріалами:
Forbes.ua
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