Після погроз Китаю: ЄС хоче прибрати з санкційного списку 5 компаній, які допомагають росії — Finance.ua

Після погроз Китаю: ЄС хоче прибрати з санкційного списку 5 компаній, які допомагають росії Сьогодні 17:35

ЄС готує 11-й пакет санкцій, до нього повинні увійти майже 100 компаній, які допомагають російським окупантам обходити обмеження та отримувати товари та технології для ведення війни проти України. До списку повинні були увійти 8 компаній, але Пекін втрутився та почав погрожувати відповіддю.

Після погроз Пекіна та запевнень, що його компанії не допомагають росіянам, ЄС готовий забрати із санкційного списку 5 компаній, які працюють не території Китаю. Натомість накладення санкцій має відбутися щодо 3 компаній з Гонконгу.

Джерело повідомило, що Пекін погрожував ЄС «відплатою» у випадку, якщо його компаніям заборонять експорт у Європу. Про які саме кроки йдеться — невідомо, але схоже на те, що Європейський Союз не хоче перевіряти, чи блефує Китай щодо своєї позиції.

Наступний пакет санкцій ЄС повинен прийняти наступного тижня, але наразі усі дискусії щодо нього зайшли у глухий кут. Депутати не можуть дійти згоди щодо того, наскільки жорсткими повинні бути обмеження щодо тих, хто допомагає росіянам.

Також дипломати бояться, що реакція країн, проти яких будуть запроваджені обмеження, буде ризикованою, і бояться їх агресивної реакції.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Телеканал 24 За матеріалами:

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