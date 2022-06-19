Після падіння курсу BTC у Сальвадорі почалися проблеми з державним криптовалютним гаманцем — Finance.ua
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Після падіння курсу BTC у Сальвадорі почалися проблеми з державним криптовалютним гаманцем

Вчора 23:23Фінтех і Картки
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Після падіння курсу BTC у Сальвадорі почалися проблеми з державним криптовалютним гаманцемПісля падіння курсу BTC у Сальвадорі почалися проблеми з державним криптовалютним гаманцем
Після падіння криптовалютного ринку ряд користувачів сальвадорського державного гаманця Chivo зіштовхнулися з неможливістю виведення своїх коштів.
«Chivo абсолютно ненадійний. З кожним днем ​​ми чуємо все більше і більше розповідей про шахрайство та крадіжки з державного гаманця. Мій аккаунт був зламаний близько місяця тому, і зараз я навіть не можу увійти в систему, щоб перевірити, чи мої кошти збереглися», — розповів співробітник банку Banco Cuscatlan Андрес Пінеда.
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Інші користувачі скаржаться на гаманець Chivo у соціальній мережі Twitter. Наприклад, один із користувачів намагався перевести біткоїни на біржу Binance, але так і не зміг це зробити.
Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сальвадора Алехандро Селайя відкинув побоювання з приводу того, що обвал BTC завдасть збитків фінансовій системі країни. Він додав, що всі висловлювання щодо високого фіскального ризику через Bitcoin викликають у нього лише усмішку.
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За матеріалами: noworries
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