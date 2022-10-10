Після Нового року цибулю можуть постачати з Азії та Африки — Finance.ua

Після Нового року цибулю можуть постачати з Азії та Африки Вчора 06:59 — Аграрний ринок

До Нового року ситуація на ринку цибулі буде складною, потім її можуть змінити постачання з Єгипту, країн Центральної Азії та Ірану.

Про це розповів Євген Кузін, керівник аналітичного департаменту проекту «АПК-Інформ: овочі та фрукти» під час вебінару «Картопля та овочі борщового набору: виробництво та ціни у сезоні-2022/23».

Експерт пояснив, що через окупацію та бойові дії в Херсонській та Миколаївській областях, де вирощувалася левова частка вітчизянної цибулі, на ринку склався дефіцит. Ціни виросли до рекордних позначок.

На ситуацію погано вплинула й незадовільна якість продукції, вирощеної на вільній території України цього року. Ситуація з імпортом також складна. Адже в Європі — посуха та, відповідно, високі ціни.

Ситуація може змінитися після Нового року, коли почнуть збирати новий урожай в Єгипті, країнах Центральної Азії та в Ірані.

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