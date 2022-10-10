Після Нового року цибулю можуть постачати з Азії та Африки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Після Нового року цибулю можуть постачати з Азії та Африки

Аграрний ринок
210
До Нового року ситуація на ринку цибулі буде складною, потім її можуть змінити постачання з Єгипту, країн Центральної Азії та Ірану.
Про це розповів Євген Кузін, керівник аналітичного департаменту проекту «АПК-Інформ: овочі та фрукти» під час вебінару «Картопля та овочі борщового набору: виробництво та ціни у сезоні-2022/23».
Експерт пояснив, що через окупацію та бойові дії в Херсонській та Миколаївській областях, де вирощувалася левова частка вітчизянної цибулі, на ринку склався дефіцит. Ціни виросли до рекордних позначок.
На ситуацію погано вплинула й незадовільна якість продукції, вирощеної на вільній території України цього року. Ситуація з імпортом також складна. Адже в Європі — посуха та, відповідно, високі ціни.
Ситуація може змінитися після Нового року, коли почнуть збирати новий урожай в Єгипті, країнах Центральної Азії та в Ірані.
За матеріалами:
agrotimes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.