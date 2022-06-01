Після краху Terra в Кореї почнуть жорстко контролювати криптовалюти — Finance.ua
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Після краху Terra в Кореї почнуть жорстко контролювати криптовалюти

Вчора 17:32Фінтех і Картки
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У Південній Кореї планують створити Службу спостереження за віртуальними активами — все через обвал Terra на початку травня. Комітет створять на базі існуючого органу, що наглядає за цифровими активами — його планують розширити і дещо реорганізувати, пише noworries.news.
Крах стейблкоїна Terra і його дочірнього токена Luna привернув увагу провідних політиків країни. Щоб запобігти повторенню історії До Квона, в уряді Південної Кореї створять рекоментації щодо лістингів, недобросовісної торгівлі, нюансів розкриття інформації та питань захисту інвесторів. Комітет працюватиме разом з найкращими місцевими криптобіржами (Upbit, Bithumb, Coinone, Cobit і Gopax).
Нагадаємо, падіння Luna має жахливі наслідки і для деяких українців. Один з постраждалих втратив усі заощадження своєї сім`ї.

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За матеріалами: Finance.ua
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