Після краху Terra в Кореї почнуть жорстко контролювати криптовалюти — Finance.ua

У Південній Кореї планують створити Службу спостереження за віртуальними активами — все через обвал Terra на початку травня. Комітет створять на базі існуючого органу, що наглядає за цифровими активами — його планують розширити і дещо реорганізувати, пише noworries.news.
Крах стейблкоїна Terra і його дочірнього токена Luna привернув увагу провідних політиків країни. Щоб запобігти повторенню історії До Квона, в уряді Південної Кореї створять рекоментації щодо лістингів, недобросовісної торгівлі, нюансів розкриття інформації та питань захисту інвесторів. Комітет працюватиме разом з найкращими місцевими криптобіржами (Upbit, Bithumb, Coinone, Cobit і Gopax).
Нагадаємо, падіння Luna має жахливі наслідки і для деяких українців. Один з постраждалих втратив усі заощадження своєї сім`ї.