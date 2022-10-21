Після глибокого падіння на початку війни економіка України пожвавлюється, - НБУ — Finance.ua

Після глибокого падіння на початку війни економіка України пожвавлюється, - НБУ Вчора 08:00 — Казна та Політика

Після глибокого падіння на початку війни економіка України пожвавлюється.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

В НБУ повідомили, що економічна активність у ІІ—ІІІ кварталах 2022 року поволі відновлювалася завдяки подальшому звільненню українських земель, адаптації бізнесу до нових умов та роботі «зернового коридору».

Останній фактор зумовив додатний внесок у ВВП порівняно з липневим прогнозом.

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Однак наявні логістичні проблеми, особливо в металургії, руйнування потужностей, зокрема в енергетиці, та зниження реальних доходів населення стримують відновлення економіки.

Значний від’ємний внесок у зміну реального ВВП очікувано має і сільське господарство — як через нижчі показники врожайності цього року, так і значно менші посівні площі.

Через це Національний банк лише незначно поліпшив оцінку падіння ВВП в поточному році — до близько 32%.

Закладене в прогноз послаблення безпекових ризиків із середини 2023 року стане ключовим чинником майбутнього відновлення економіки.

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Зокрема, повноцінне поновлення роботи чорноморських портів дасть змогу суттєво наростити український експорт.

Значна бюджетна підтримка стимулюватиме споживчий попит та інвестиції у відбудову країни.

Водночас значний масштаб втрат робочої сили та виробничих потужностей, високі світові ціни на енергоносії та суттєві потреби в імпорті на етапі повоєнного відновлення гальмуватимуть пожвавлення економіки.

За таких умов темпи зростання ВВП України в наступні роки будуть стриманими — на рівні 4–5%.

Обмежені можливості експорту через наслідки війни, висока міграція та значні потреби економіки в імпорті для відбудови зумовлять повернення дефіциту поточного рахунку в наступні роки.

Міжнародна фінансова допомога та пожвавлення експорту сприяли нарощуванню валютних надходжень в Україну.

З початку повномасштабного вторгнення обсяги офіційного фінансування сягнули близько 23 млрд доларів.

Левова частка цих коштів надійшла у вигляді грантів упродовж останніх місяців.

Експорт товарів восени сягнув найвищих значень із початку війни завдяки запуску «зернового коридору» та рекордному нарощуванню поставок електроенергії в ЄС.

Коригування офіційного курсу гривні та скасування пільгового оподаткування сповільнили відновлення імпорту товарів.

У результаті сформувався значний профіцит поточного рахунку.

З наступного року поточний рахунок повернеться до дефіциту.

З одного боку, у 2023–2024 роках очікуються високі обсяги міжнародної фінансової допомоги, зокрема у вигляді грантів.

Закладене в прогноз поліпшення безпекової ситуації сприятиме подальшому нарощуванню експорту, а перекази трудових мігрантів залишатимуться не нижче довоєнного рівня.

З іншого боку, відбудова країни потребуватиме значних обсягів імпорту.

Крім того, через все ще високі безпекові ризики рівень міграції залишатиметься суттєвим, що відображатиметься в значних обсягах імпорту послуг за статтею «Подорожі».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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