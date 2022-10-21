Після глибокого падіння на початку війни економіка України пожвавлюється, - НБУ — Finance.ua

Після глибокого падіння на початку війни економіка України пожвавлюється, - НБУ
Після глибокого падіння на початку війни економіка України пожвавлюється.
Про це йдеться у повідомленні НБУ.
В НБУ повідомили, що економічна активність у ІІ—ІІІ кварталах 2022 року поволі відновлювалася завдяки подальшому звільненню українських земель, адаптації бізнесу до нових умов та роботі «зернового коридору».
Останній фактор зумовив додатний внесок у ВВП порівняно з липневим прогнозом.
Однак наявні логістичні проблеми, особливо в металургії, руйнування потужностей, зокрема в енергетиці, та зниження реальних доходів населення стримують відновлення економіки.
Значний від’ємний внесок у зміну реального ВВП очікувано має і сільське господарство — як через нижчі показники врожайності цього року, так і значно менші посівні площі.
Через це Національний банк лише незначно поліпшив оцінку падіння ВВП в поточному році — до близько 32%.
Закладене в прогноз послаблення безпекових ризиків із середини 2023 року стане ключовим чинником майбутнього відновлення економіки.
Зокрема, повноцінне поновлення роботи чорноморських портів дасть змогу суттєво наростити український експорт.
Значна бюджетна підтримка стимулюватиме споживчий попит та інвестиції у відбудову країни.
Водночас значний масштаб втрат робочої сили та виробничих потужностей, високі світові ціни на енергоносії та суттєві потреби в імпорті на етапі повоєнного відновлення гальмуватимуть пожвавлення економіки.
За таких умов темпи зростання ВВП України в наступні роки будуть стриманими — на рівні 4–5%.
Обмежені можливості експорту через наслідки війни, висока міграція та значні потреби економіки в імпорті для відбудови зумовлять повернення дефіциту поточного рахунку в наступні роки.
Міжнародна фінансова допомога та пожвавлення експорту сприяли нарощуванню валютних надходжень в Україну.
З початку повномасштабного вторгнення обсяги офіційного фінансування сягнули близько 23 млрд доларів.
Левова частка цих коштів надійшла у вигляді грантів упродовж останніх місяців.
Експорт товарів восени сягнув найвищих значень із початку війни завдяки запуску «зернового коридору» та рекордному нарощуванню поставок електроенергії в ЄС.
Коригування офіційного курсу гривні та скасування пільгового оподаткування сповільнили відновлення імпорту товарів.
У результаті сформувався значний профіцит поточного рахунку.
З наступного року поточний рахунок повернеться до дефіциту.
З одного боку, у 2023–2024 роках очікуються високі обсяги міжнародної фінансової допомоги, зокрема у вигляді грантів.
Закладене в прогноз поліпшення безпекової ситуації сприятиме подальшому нарощуванню експорту, а перекази трудових мігрантів залишатимуться не нижче довоєнного рівня.
З іншого боку, відбудова країни потребуватиме значних обсягів імпорту.
Крім того, через все ще високі безпекові ризики рівень міграції залишатиметься суттєвим, що відображатиметься в значних обсягах імпорту послуг за статтею «Подорожі».
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