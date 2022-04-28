Пільги на ввезення нафтопродуктів хочуть скасувати. Що буде з цінами на бензин та дизель — Finance.ua

Пільги на ввезення нафтопродуктів хочуть скасувати. Що буде з цінами на бензин та дизель

Вчора 19:01 — Енергетика

Пільги на ввезення нафтопродуктів хочуть скасувати. Що буде з цінами на бензин та дизель

Верховна Рада може скасувати 7%-вий ПДВ на ввезення пального й нульовий акциз на постачання бензину та скрапленого газу.

Законопроєкт № 7311 від 24 квітня зареєстровано в Верховній Раді.

Експерти прогнозують, що таке рішення призведе до стрімкого подорожчання нафтопродуктів.

Читайте також МВС спростило отримання водійських посвідчень під час воєнного стану

Депутати пропонують вилучити норми щодо зниження з 20% до 7% ставки ПДВ на моторне паливо та встановлення нульового акцизу на бензини, важкі дистиляти та скраплений газ.

Автори ініціативи вважають, що законопроєкт допоможе забезпечити наповнення дохідної частини бюджету за рахунок надходження податкових і митних платежів. За тиждень дії пільгового періоду держбюджет недоотримав 417 млн грн, йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада скасувала акциз на пальне, а ставку ПДВ по цих позиціях зменшила з 20% до 7%.

Скасування пільгового оподаткування призведе до зростання цін на бензин та дизель як мінімум на 10-12 грн/л — до 45 грн/л та 48 грн/л за нинішньої ціни у 34,10 грн/л та 38,7 грн/л відповідно, вважає директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Крім того, за його словами, дефіцит пального змушує окремих учасників ринку ігнорувати рекомендації уряду. «Тому бензин реально вже 40 грн/л, а дизпальне — 45 грн/л. Тобто з повною ставкою податків реальна ціна злетить мінімум до 52 грн/л та 55 грн/л», — прогнозує експерт.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.