Підвищено пенсійні гарантії для осіб, що входять до добровольчих формувань територіальних громад — Finance.ua

Підвищено пенсійні гарантії для осіб, що входять до добровольчих формувань територіальних громад

Вчора 16:05 — Казна та Політика

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення норм, що регулюють питання визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників і Захисниць України, та надання їм соціальних гарантій» були внесені зміни щодо пенсійного забезпечення членів добровольчих формувань територіальних громад.

Особи з числа членів добровольчих формувань територіальних громад, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, каліцтва, контузії або захворювання, пов’язаного з виконанням ними завдань, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також члени сімей осіб, які входили до складу добровольчих формувань територіальних громад та загинули (померли) внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час виконання ними вищезазначених завдань, мають право на пенсії відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

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При цьому зазначені особи та члени сімей загиблих осіб мають право на встановлення до пенсій підвищень, передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Крім цього, зазначеним особам, та які беруть безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України надано право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення:

чоловіками — 55 років, за наявності страхового стажу не менше 25 років.

жінками — 50 років, за наявності страхового стажу не менше 20 років.

Довідка Finance.ua:

Яку зарплату отримують резервісти під час війни?

Оскільки резервісти після призову на військову службу набувають статусу військовослужбовців, то вони можуть у повному обсязі користуватися всіма пільгами та гарантіями, передбаченими для них.До цих пільг та гарантій входять:

мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців у понад 10 тис. грн;

збереження пенсії на строк до завершення особливого періоду;

вищий розмір пенсійного забезпечення (ніж у цивільному секторі) та можливість його отримання за вислугою років (незалежно від віку);

безкоштовне медичне обслуговування для військовослужбовців у закладах охорони здоров’я Збройних Сил України (для членів сімей військовослужбовців 50% вартості);

щорічна основна відпустка тривалістю не менше 30 календарних днів з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірах грошового забезпечення (виплата грошового забезпечення зберігається під час відпустки).

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