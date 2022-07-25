Підвищення офіційного курса: чого чекати від валютного ринка — Finance.ua

Підвищення офіційного курса: чого чекати від валютного ринка Вчора 17:31 — Валюта

Підвищення офіційного курса: чого чекати від валютного ринка

Вранці 21 липня Національний банк України вперше з початку повномасштабної війни підвищив офіційний курс гривні на 25% — до 36,57 грн/дол.

Причини підвищення

Голова НБУ Кирило Шевченко каже, що фіксація курсу гривні на рівні 29,25 грн за долар на початку війни допомогла забезпечити стабільну роботу фінансової системи. Тож у регуляторі не збираються «відпускати» долар.

Однак війна триває вже майже п’ять місяців — за це час відбулися суттєві зміни в економіці країни. Тому офіційний курс гривні на рівні 24 лютого вже не відповідає реаліям.

Крім того, рішення обумовлене тим, що стримування офіційного курсу на рівні 29,25 надто дорого обходилося для золото-валютних резервів України.

Що з курсом зараз

Якщо ще у середу, 20 липня, придбати долар на готівковому ринку можна було у середньому за 35,89 грн, а продати — 36,86 грн, то після рішення НБУ підвищити курс на 25% долар подорожчав більш ніж на 2 гривні.

У понеділок, 25 липня, станом на 16:05 на готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

купівля — 37,95 грн/$ (у п’ятницю 22 липня він був на рівні 37,52 грн/$);

продаж — 39,22 грн/$ (22 липня — 38,88 грн/$).

Що ж робити

Ситуація на валютному ринку сьогодні лякає українців, які не знають, чого очікувати далі.

Від курсу валюти залежать як бізнес, так і пересічні українці. Тому не зайвим буде знати і розуміти, що і чому відбувається з валютою, як врятувати свій бізнес, що залежить від курсу іноземної валюти, та у якій валюті краще зберігати свої заощадження.

28 липня. Для інформаційного порятунку ми підготували Третій Всеукраїнський валютний форум , що відбудеться

Аби знайти відповіді на складні валютні питання ми залучили найкращих експертів та аналітиків аудиторсько-консалтингових компаній. Саме вони допоможуть учасникам Форуму розібратися у реальній ситуації на валютному ринку: спікери від НБУ розкажуть щодо курсу валюти та облікової ставки, а експерти дадуть свої прогнози та поради щодо валютних операцій.

Про що саме поговоримо на Форумі

Зовнішні валютні операції: практичні програми для розрахунків і переказів в іноземній валюті, продиктовані воєнними реаліями.

Банківське обслуговування зовнішньоекономічної діяльності в період війни.

Нюанси укладення договорів про розрахунки в іноземній валюті у війну.

Особливості митного оформлення у війну.

Імпортно-експорті операції: обмеження та варіанти виживання.

Оподаткування: проблеми, недоліки та сірі плями у податкових пільгах.

Розвиток ринку криптовалюти очима банкіра: альтернатива класичним розрахункам у валюті чи тимчасова химера. Плани банківських установ щодо операцій з криптою.

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