Підсанкційний Совкомбанк запропонує власникам єврооблігацій обміняти їх на російські — Finance.ua

Підсанкційний Совкомбанк запропонує власникам єврооблігацій обміняти їх на російські

Вчора 18:24 — Фондовий ринок

російський підсанкційний Совкомбанк запропонує власникам єврооблігацій обміняти їх на російські — щоб власники отримували виплати в рф, минаючи міжнародну платіжну інфраструктуру.

Про це пишуть «Ведомости» з посиланням на представника банку.

Совкомбанк найближчим часом планує зареєструвати новий випуск термінових локальних субординованих облігацій, щоб власники євробондів могли обміняти їх на нові локальні облігації, додав представник банку.

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Раніше банк через санкції не зміг провести розрахунки за чотирма євробондами на $1,2 млрд. Банк повідомляв, що «через санкційні обмеження не має технічної можливості використовувати міжнародну платіжну інфраструктуру для обслуговування єврооблігацій, але почне погашення відсотків після вироблення відповідного механізму».

Нагадаємо, ВТБ, який потрапив у лютому під санкції Заходу, виплатив власникам одного з чотирьох випусків єврооблігацій банку купон на 52 млн доларів в рублях.

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