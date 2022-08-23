Підсанкційний "Сбєрбанк" продав свою "дочку" в Казахстані — Finance.ua

Підсанкційний "Сбєрбанк" продав свою "дочку" в Казахстані Вчора 15:33 — Фондовий ринок

Російський «Сбєрбанк», що знаходиться під санкціями після повномасштабного вторгнення рф в Україну, продав свою «дочку» в Казахстані національному холдингу країни «Байтерек».

Про це повідомила пресслужба «Байтереку».

Сторони підписали відповідну угоду купівлі-продажу всього пакету акцій, її планується закрити «найближчим часом». Російський держбанк причиною називає «поточну геополітичну ситуацію».

«Сбєрбанк Казахстан» займає 4 місце в банківській системі країни за обсягом активів, які на 1 квітня становили 6,2 млрд дол, капітал дорівнював 848,7 млн дол.

«У ході ухвалення рішення про придбання „Сбєрбанку Казахстан“, холдинг „Байтерек“ оцінив його високу значущість для фінансової системи країни. Сучасна інфраструктура та технології, якими володіє банк, дозволять у короткий термін повернути банк до повноцінної роботи та розпочати фінансування реального сектора економіки Казахстану», — йдеться у заяві.

Зазначається, що угода дозволить банку відновити у повному обсязі активні операції, залучення депозитів та проведення платежів, а також продовжити розвиток продуктів та послуг для населення та бізнесу.

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