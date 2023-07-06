Підрив КГЕС: втрачено понад 10 куб. км води — Finance.ua

Підрив КГЕС: втрачено понад 10 куб. км води Сьогодні 21:34 — Казна та Політика

Підрив КГЕС: втрачено понад 10 куб. км води

Щоб відновити усі екосистеми, які постраждали через теракт на Каховській ГЕС, можуть знадобитися десятки років.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив міністр захисту довкілля і природних ресурсів Руслан Стрілець.

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За словами міністра, Україна орієнтовно втратила більше ніж 10 кубічних кілометрів найціннішого ресурсу — води, а площа водосховища зменшилася приблизно на 80%. Водосховище, яке забезпечувало питною водою понад 1 млн українців, знищене росіянами.

«Через теракт було затоплено близько 80 тис. га заповідних територій. Нацпарки Нижньодніпровський, Великий Луг та Кам’янська Січ очікує поступове і довге відновлення. Ми назавжди можемо втратити ендемічні види рослин та тварин, серед яких морський судак, 70% ареалу світової популяції мишівки Нордмана, до 50% ареалу сліпака піщаного та ємуранчика», — зазначив Руслан Стрілець.

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Нагадаємо, вночі 6 червня російські війська підірвали дамбу Каховської ГЕС, що викликало масштабне затоплення територій у Херсонській області та завдало значних екологічних, економічних та гуманітарних збитків Україні.

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