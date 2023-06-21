Підрив ГЕС. Комісії на Херсонщині почали обстеження пошкодженого й зруйнованого житла — Finance.ua

Підрив ГЕС. Комісії на Херсонщині почали обстеження пошкодженого й зруйнованого житла Сьогодні 20:21 — Казна та Політика

Підрив ГЕС. Комісії на Херсонщині почали обстеження пошкодженого й зруйнованого житла

На Херсонщині комісії розпочали обстеження житла, яке було пошкоджено чи зруйновано внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Зазначається, що комісії створені при органах місцевої влади у восьми громадах, які найбільше постраждали від затоплення.

Ідеться про:

Білозерську селищну військову адміністрацію;

Дар'ївську сільську військову адміністрацію;

Калинівську селищну військову адміністрацію;

Новокаховську міську адміністрацію;

Станіславську сільську військову адміністрацію;

Тягинську сільську військову адміністрацію;

Херсонську міську військову адміністрацію;

Чорнобаївську сільську військову адміністрацію.

Ці комісії займатимуться:

обстеженням будинків;

складанням відповідних актів;

внесенням результатів обстеження до Реєстру пошкодженого та знищеного майна;

розрахуноком сум компенсацій людям, чиє житло було пошкоджене або зруйноване.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Раніше голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів про найближчі перспективи відновлення водопостачання після підриву Каховського водосховища. Він повідомив, що зараз ведеться робота щодо доступу до питної води як жителів раніше затоплених територій, так і північної частини регіону, де виникли проблеми через осушення Каховського водосховища.

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