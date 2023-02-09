Підроблене посвідчення водія - яке за це покарання та як не попастися на шахраїв — Finance.ua

Підроблене посвідчення водія - яке за це покарання та як не попастися на шахраїв Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

Підроблене посвідчення водія - яке за це покарання та як не попастися на шахраїв

Єдиний законний спосіб отримати дійсне посвідчення водія вперше — це самостійно пройти 2 курси навчання в акредитованій автошколі та успішно скласти теоретичний та практичний іспити в сервісному центрі МВС.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

«Останнім часом чи не щодня на інформаційних ресурсах з’являються повідомлення про затримання горе-водіїв патрульною поліцією. Ситуація майже завжди типова. Правоохоронці зупиняють особу за порушення правил на дорозі чи створення аварійної ситуації й під час перевірки документів виявляють, що посвідчення водія схоже на підробне. У більшості випадків керманич зізнається, що документ придбав через інтернет», — сказано в повідомленні.

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Коли інспектори перевіряють водійське за наявними базами даних, то переконуються, що під таким номером документа взагалі не існує, або він виданий на ім’я іншої особи. Зловмисники використовують дані реальних посвідчень водія, щоб створювати підробні документи.

А ще існують фішингові сайти. Зовні вони схожі на офіційний вебресурси Головного сервісного центру МВС. Але їх метою є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних. Підроблені ресурси зловмисники «просувають» за допомогою реклами у соцмережах.

Як не попасти на шахраїв

«Важливо, аби не стати жертвою фішингу, не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями та не вводьте конфіденційні дані на підозрілих ресурсах. Уважно перевіряйте URL-адресу, адже будь-які неточності можуть означати, що ви потрапили на фішинговий сайт. Державні ресурси завжди мають домен „gov.ua“», — наголошують в МВС.

Відповідальність за підроблені документи

За використання підроблених документів передбачено відповідальність частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України.

Це карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 2 років.

В Україні автовласники зобов’язані оформлювати спеціальну страховку — автоцивілку. Без наявності поліса ОСЦПВ водієві заборонено керувати. На Finance.ua якраз можна швидко та зручно оформити поліс онлайн. Порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс за посиланням:

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