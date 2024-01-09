Підприємці торік отримали ₴181 мільйон за працевлаштування переселенців — Finance.ua
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Підприємці торік отримали ₴181 мільйон за працевлаштування переселенців

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У 2023 році держава виплатила 181 млн грн компенсації роботодавцям, які працевлаштували понад 14 тисяч внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, повідомляє Укрінформ з посиланням не пресслужбу Мінекономіки.
«Понад 8 тисяч роботодавців отримали від уряду компенсацію у 2023 році за працевлаштування 14 400 українців, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів країни. Загалом підприємцям було перераховано 181 млн грн компенсації», — повідомила Бережна.
Вона зауважила, що цього року підвищено розмір компенсацій тим, хто братиме на роботу переселенців — з 1 січня її розмір збільшено до 7 100 грн на місяць, а з квітня — до 8 тис. грн. Окрім того, збільшено тривалість виплати компенсації - з двох до трьох місяців, а за працевлаштування ВПО з числа осіб з інвалідністю роботодавець зможе отримувати таку компенсацію 6 місяців.
Як повідомлялося, уряд запровадив програму стимулювання підприємців брати на роботу внутрішніх переселенців у квітні 2022 року. За кожного працевлаштованого з числа ВПО держава виплачує роботодавцю компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (станом на 1.01.2024 — 7100 грн) впродовж 3 місяців, за працевлаштування ВПО з числа осіб з інвалідністю — впродовж 6 місяців.
За матеріалами:
Укрінформ
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