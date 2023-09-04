Підприємці отримали гранти на 4,7 млрд гривень у межах програми «єРобота» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Підприємці отримали гранти на 4,7 млрд гривень у межах програми «єРобота»

20
7 тис. підприємців отримали від держави гранти для започаткування й розвитку бізнесу на 4,7 млрд гривень в межах програми «єРобота».
Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки.
«Урядова грантова програма єРобота, спрямована на підтримку малого й середнього бізнесу, працює вже понад рік і за цей час 7 000 підприємців отримали гранти на започаткування чи розширення своєї справи. Загалом держава інвестувала в розвиток підприємництва через гранти вже 4,7 млрд грн. Це інвестиції не лише в активізацію бізнесу — відкрито нові компанії, діючі збільшили обсяги виробництва й опановують інші напрямки — але це ще й понад 20 тисяч нових робочих місць для українців в цих компаніях», — зазначила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.
Згідно з повідомленням, з початку запуску проекту єРобота у липні 2022 року за програмою «Власна справа» видано 6328 мікрогрантів на 1,5 млрд гривень; на розвиток переробних підприємств видано 485 грантів на 2,8 млрд гривень; на садівництво та розвиток тепличного господарства видано 110 грантів на 428 млн гривень.
Місце для вашої реклами
Утравні Кабмін виділив ще 1,3 млрд гривень на гранти підприємцям в межах програми «єРобота».
Проєкт «єРобота» включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності.
Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.