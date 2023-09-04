Підприємці отримали гранти на 4,7 млрд гривень у межах програми «єРобота» — Finance.ua

Підприємці отримали гранти на 4,7 млрд гривень у межах програми «єРобота» Сьогодні 14:34

7 тис. підприємців отримали від держави гранти для започаткування й розвитку бізнесу на 4,7 млрд гривень в межах програми «єРобота».

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки.

«Урядова грантова програма єРобота, спрямована на підтримку малого й середнього бізнесу, працює вже понад рік і за цей час 7 000 підприємців отримали гранти на започаткування чи розширення своєї справи. Загалом держава інвестувала в розвиток підприємництва через гранти вже 4,7 млрд грн. Це інвестиції не лише в активізацію бізнесу — відкрито нові компанії, діючі збільшили обсяги виробництва й опановують інші напрямки — але це ще й понад 20 тисяч нових робочих місць для українців в цих компаніях», — зазначила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

Згідно з повідомленням, з початку запуску проекту єРобота у липні 2022 року за програмою «Власна справа» видано 6328 мікрогрантів на 1,5 млрд гривень; на розвиток переробних підприємств видано 485 грантів на 2,8 млрд гривень; на садівництво та розвиток тепличного господарства видано 110 грантів на 428 млн гривень.

Утравні Кабмін виділив ще 1,3 млрд гривень на гранти підприємцям в межах програми «єРобота».

Проєкт «єРобота» включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності.

Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.