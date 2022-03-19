Підприємці можуть вільно приймати картки до оплати, навіть без РРО - ПриватБанк — Finance.ua

Підприємці можуть вільно приймати картки до оплати, навіть без РРО - ПриватБанк

Вчора 08:48 — Особисті фінанси

Українські підприємці та ФОПи мають вільно приймати оплату банківськими картками за допомогою торгових POS-терміналів ПриватБанку незалежно від можливості використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Наразі 125 тис POS-терміналів, встановленних ПриватБанком, щоденно працюють.

Крім того, є можливість прийому оплати за допомогою мобільного додатку «Термінал» без фізичного POS-терміналу.

«ПриватБанк докладає максимум зусиль, щоб торговці в теперішній час могли вести свою діяльність так, як і раніше, приймали банківські карти до сплати за товар або послугу. Ми постійно шукаємо можливість встановити POS-термінал чи мобільний додаток підприємцям, навіть в регіонах, де ведуться воєнні дії», — каже Євген Заіграєв, керівник Дирекції по роботі з бізнес-клієнтами.

Без штрафів. За уточненнями, які отримав ПриватБанк від Державної податкової служби України, під час воєнного стану всі штрафні санкції за порушення законодавства з питань наявності та використання РРО скасовано.

Також ПриватБанк до кінця березня скасував для всіх інтернет- магазинів та клієнтів e-commerce комісії за прийом безготівкової оплати картками українських банків через сервіс Liqpay.

Довідка Finance.ua:

клієнти ПриватБанку вже можуть без обмежень додавати власні картки Visa та Mastercard до гаманця сервісу PayPal;



ПриватБанк відкрив можливість покупки військових облігацій внутрішньої державної позики в режимі онлайн на сайті «Приват24». Проте, як зазначається у повідомленні держбанку, таку можливість мають лише клієнти банку, які готові внести не менше 100 тисяч гривень;

також банк повідомляв, що для клієнтів, які до початку війни придбали щось через програми «Оплата частинами» чи «Миттєва розстрочка» та не мали прострочення зобов’язань, до 1 червня діятимуть кредитні канікули.

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