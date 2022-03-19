Підприємці можуть вільно приймати картки до оплати, навіть без РРО - ПриватБанк — Finance.ua
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Підприємці можуть вільно приймати картки до оплати, навіть без РРО - ПриватБанк

Вчора 08:48Особисті фінанси
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Українські підприємці та ФОПи мають вільно приймати оплату банківськими картками за допомогою торгових POS-терміналів ПриватБанку незалежно від можливості використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО).
Наразі 125 тис POS-терміналів, встановленних ПриватБанком, щоденно працюють.
Крім того, є можливість прийому оплати за допомогою мобільного додатку «Термінал» без фізичного POS-терміналу.
«ПриватБанк докладає максимум зусиль, щоб торговці в теперішній час могли вести свою діяльність так, як і раніше, приймали банківські карти до сплати за товар або послугу. Ми постійно шукаємо можливість встановити POS-термінал чи мобільний додаток підприємцям, навіть в регіонах, де ведуться воєнні дії», — каже Євген Заіграєв, керівник Дирекції по роботі з бізнес-клієнтами.
Без штрафів. За уточненнями, які отримав ПриватБанк від Державної податкової служби України, під час воєнного стану всі штрафні санкції за порушення законодавства з питань наявності та використання РРО скасовано.
Також ПриватБанк до кінця березня скасував для всіх інтернет- магазинів та клієнтів e-commerce комісії за прийом безготівкової оплати картками українських банків через сервіс Liqpay.

Довідка Finance.ua:

  • клієнти ПриватБанку вже можуть без обмежень додавати власні картки Visa та Mastercard до гаманця сервісу PayPal;
  • ПриватБанк відкрив можливість покупки військових облігацій внутрішньої державної позики в режимі онлайн на сайті «Приват24». Проте, як зазначається у повідомленні держбанку, таку можливість мають лише клієнти банку, які готові внести не менше 100 тисяч гривень;
  • також банк повідомляв, що для клієнтів, які до початку війни придбали щось через програми «Оплата частинами» чи «Миттєва розстрочка» та не мали прострочення зобов’язань, до 1 червня діятимуть кредитні канікули.
За матеріалами: Finance.UA
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