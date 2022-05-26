Під'їзні шляхи до кордонів облаштують майданчиками для відстою автотранспорту – Укравтодор — Finance.ua

Під'їзні шляхи до кордонів облаштують майданчиками для відстою автотранспорту – Укравтодор

Вчора 06:41 — Казна та Політика

Для забезпечення комфортних умов для водіїв на під’їздах до міжнародних контрольно-пропускних пунктів облаштують спеціальні майданчики для відстою автотранспорту. Це дозволить вирішити проблему великого скупчення вантажного транспорту біля КПП.

Про це у Facebook розповів перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко після інспектування прикордонних шляхів разом з представниками Мінінфраструктури.

За його словами, першочерговим завданням відомства є створення більш комфортних умов для водіїв та збереження доріг, адже потік вантажного транспорту через кордони останнім часом став значно більшим.

«У першу чергу йдеться про ті маршрути, котрі ведуть до пунктів пропуску з сусідніми країнами у прикордонних регіонах. А для якнайшвидшого вирішення всіх інфраструктурних та процедурних питань працюватимемо разом з міжнародними партнерами та дружніми сусідніми країнами», — пояснив Івко.

Також він зазначив, що через військову агресію держави-терориста росії логістика морем та авіасполучення закриті, а тому дорожня інфраструктура наразі є критично важливою для нашої країни.

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«В цьому контексті інфраструктурне питання більш глобальне, адже йдеться не лише про економіку України, але й про світову продовольчу безпеку», — додав заступник голови Укравтодору.

Тим часом дорожники активно відновлюють проїзд дорогами і всередині країни. У першу чергу відновлюють проїзд через зруйновані мости, а також приводять до ладу пошкоджені ділянки доріг.

«З першого дня війни в Україні вже зруйновано 13% доріг — це майже 24 тис. км доріг та понад 300 штучних споруд. Ворог продовжує нищити критичну інфраструктуру нашої країни — ми рахуємо збитки та забезпечуємо, там де можливо, проїзд „дорогами життя“. У першу чергу відновлюємо проїзд через зруйновані мости — зараз функціонує 36 переправ у деокупованих областях», — розповів Івко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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