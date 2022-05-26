Під'їзні шляхи до кордонів облаштують майданчиками для відстою автотранспорту – Укравтодор — Finance.ua
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Під'їзні шляхи до кордонів облаштують майданчиками для відстою автотранспорту – Укравтодор

Вчора 06:41Казна та Політика
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Для забезпечення комфортних умов для водіїв на під’їздах до міжнародних контрольно-пропускних пунктів облаштують спеціальні майданчики для відстою автотранспорту. Це дозволить вирішити проблему великого скупчення вантажного транспорту біля КПП.
Про це у Facebook розповів перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко після інспектування прикордонних шляхів разом з представниками Мінінфраструктури.
За його словами, першочерговим завданням відомства є створення більш комфортних умов для водіїв та збереження доріг, адже потік вантажного транспорту через кордони останнім часом став значно більшим.
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«У першу чергу йдеться про ті маршрути, котрі ведуть до пунктів пропуску з сусідніми країнами у прикордонних регіонах. А для якнайшвидшого вирішення всіх інфраструктурних та процедурних питань працюватимемо разом з міжнародними партнерами та дружніми сусідніми країнами», — пояснив Івко.
Також він зазначив, що через військову агресію держави-терориста росії логістика морем та авіасполучення закриті, а тому дорожня інфраструктура наразі є критично важливою для нашої країни.
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«В цьому контексті інфраструктурне питання більш глобальне, адже йдеться не лише про економіку України, але й про світову продовольчу безпеку», — додав заступник голови Укравтодору.
Тим часом дорожники активно відновлюють проїзд дорогами і всередині країни. У першу чергу відновлюють проїзд через зруйновані мости, а також приводять до ладу пошкоджені ділянки доріг.
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«З першого дня війни в Україні вже зруйновано 13% доріг — це майже 24 тис. км доріг та понад 300 штучних споруд. Ворог продовжує нищити критичну інфраструктуру нашої країни — ми рахуємо збитки та забезпечуємо, там де можливо, проїзд „дорогами життя“. У першу чергу відновлюємо проїзд через зруйновані мости — зараз функціонує 36 переправ у деокупованих областях», — розповів Івко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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