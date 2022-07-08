Під час воєнного стану платники податків зареєстрували 28,6 тис. РРО — Finance.ua

Під час воєнного стану платники податків зареєстрували 28,6 тис. РРО Вчора 12:27 — Казна та Політика

З моменту запровадження воєнного стану платники податків України зареєстрували 28,6 тис. реєстраторів розрахункових операцій, з них 19,1 тис. — програмних та 9,5 тис. — класичних.

Про це повідомляє ДПС.

Загалом розрахункові операції з покупцями із використанням касових апаратів здійснюють 297,1 тис. суб’єктів господарювання, якими зареєстровано 358,9 тис. програмних та 315,7 класичних РРО.

Довідка Finance.ua:

Нагадуємо, що з 01.01.2022 застосування РРО або ПРРО при здійсненні розрахункових операцій є обов’язковим для фізичних осіб — підприємців — платників єдиного податку 2 — 4 групи.

Реєстратори розрахункових операцій не є обов’язковими для фізичних осіб — підприємців, які перебувають на І групі спрощеної системи оподаткування, або ж якщо вони здійснюють роздрібну торгівлю на території сіл, проте у такому випадку при здійсненні розрахункових операцій слід застосовувати розрахункові книжки та книги обліку розрахункових операцій.

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