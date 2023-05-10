Philips заявляє, що продовжить постачати продукцію в росію — Finance.ua
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Philips заявляє, що продовжить постачати продукцію в росію

Фондовий ринок
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Philips заявляє, що продовжить постачати продукцію в росію
Philips заявляє, що продовжить постачати продукцію в росію
Нідерландська компанія Philips що спеціалізується на медичних технологіях, продовжить постачати лікарняне обладнання до росії, попри війну в Україні.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву генерального директора компанії Роя Якобса.
«Право на охорону здоров’я є універсальним, і ми є частиною системи, що забезпечує охорону здоров’я. Ми робимо це в росії, як і в Україні», — сказав Якобс на щорічних зборах акціонерів компанії в Амстердамі.
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За словами гендиректора компанії, діяльність Philips в росії зосереджена на обслуговуванні та постачанні лікарняного обладнання, такого як великі медичні сканери. Разом з тим компанія припинила продаж у країні своїх товарів особистої гігієни, за винятком товарів для вагітних.
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Він додав, що російська діяльність не є прибутковою.
Минулого року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба включив Philips до групи 50 великих міжнародних компаній, які він звинуватив у тому, що вони отримують «криваві прибутки», залишаючись активними в росії.
«Міжнародні компанії, які продовжують працювати в росії, безпосередньо фінансують російські воєнні злочини», — заявив Кулеба у листопаді 2022 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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