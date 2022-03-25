Philip Morris International виходить з ринку росії та звітує про вже реалізовані кроки — Finance.ua
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Philip Morris International виходить з ринку росії та звітує про вже реалізовані кроки

Вчора 18:13Фондовий ринок
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Philip Morris International виходить з ринку росії та звітує про вже реалізовані кроки
На початку березня Philip Morris International відкликав з росії інвестиції у інновації, рекламу, виробництво.
Після цього рада директорів компанії почала роботу над повним виходом з російського ринку. 24.03.2022 PMI повідомили про конкретні кроки, вже реалізовані компанією в межах виходу з росії:
  • Скоротили портфель сигаретних марок, представлених на ринку, та обсяги виробництва відповідно.
  • Скасували усі запуски нових продуктів, запланованих на 2022. Включаючи запуск інноваційної флагманської системи нагрівання тютюну IQOS ILUMA, що мав відбутися у березні 2022.
  • Повністю зупинили усі маркетингові активності компанії в країні.
  • Скасували виробництво нових стіків TEREA (для системи нагрівання тютюну IQOS ILUMA) в обсязі 20 мільярдів стіків та відкликали пов’язані з виробництвом інвестиції у розмірі 150 млн доларів США.
Також у офіційному пресс-релізі йдеться про те, що найперший пріоритет компанії — захист та безпека українських колег та усіх невинних українців, що страждають від війни. Тому компанія також надала 10 млн доларів США для гуманітарної допомоги в Україні та у партнерстві з неурядовими організаціями забезпечує поставки продуктів харчування, ліків, товарів першої необхідності. Також, співробітники PMI по всьому світу пожертвували більше як 300 тис доларів на підтримку українців.
З перших днів війни Philip Morris International надає допомогу співробітникам з України (близько 1300 працівників) та їх родинам: продовжує виплачувати заробітні плати, незалежно від того, чи можуть працівники виконувати свої обов’язки; забезпечують житлом та транспортом; допомагають з розміщенням закордоном.
Нагадаємо, PMI почала працювати в Україні у 1994 році. Виробляє відомі марки Marlboro, Parliament, L&M, Bond, а також системи електричного нагрівання тютюну IQOS і стіки HEETS до них. Компанія має власні виробничі потужності у Харкові.
За матеріалами: Finance.UA
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