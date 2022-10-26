ПФУ збільшив фінансування пенсій за жовтень — Finance.ua
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ПФУ збільшив фінансування пенсій за жовтень

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Пенсійний фонд України повідомив, що завершено фінансування пенсій за жовтень.
На пенсійні виплати спрямовано 50,6 млрд грн, в тому числі 9,6 млрд грн — на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 41,0 млрд грн — через уповноважені банки.
Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум.
За повідомленням АТ «Укрпошта» станом на 24 жовтня доставлено 90,2 % профінансованих сум.
У жовтні надано 562 тис. пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, у тому числі 25 жовтня — 38 тисяч.
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Довідка Finance.ua:

  • Пенсія для заробітчан і не тільки: хто має право на добровільне накопичення пенсії самостійно.
  • За перші пів року 2022 року середня пенсія зросла на 17% у гривні та на 10% у доларовому еквіваленті — 4437 грн, або $152, порівняно з відповідним періодом минулого року.Після зміни курсу національної валюти у липні 2022 року середня пенсія становить $121.
За матеріалами:
Finance.ua
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