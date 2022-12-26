ПФУ збільшив фінансування пенсій за останній місяць на пів мільярда гривень — Finance.ua

ПФУ збільшив фінансування пенсій за останній місяць на пів мільярда гривень Сьогодні 14:29 — Казна та Політика

ПФУ збільшив фінансування пенсій за останній місяць на пів мільярда гривень

Пенсійний фонд України 23 грудня завершив фінансування пенсій за грудень 2022 року. На пенсійні виплати за місяць направлено 51,4 млрд гривень, що на 0,5 млрд гривень більше, ніж у листопаді (50,9 млрд гривень).

Про це повідомляє пресслужба ПФУ

За даними відомства, 9,6 млрд гривень спрямовано на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 41,8 млрд гривень через уповноважені банки.

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Уповноваженими банками зараховано на рахунки пенсіонерів 100 % профінансованих сум.

За повідомленням АТ «Укрпошта», станом 22 грудня доставлено 79,4% профінансованих сум.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України з 1 грудня 2022 року провів планові перерахунки пенсій. Для перерахунку були три підстави:

у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб: з 2027 до 2 093 гривень;

у зв’язку зі встановленням мінімальної пенсійної виплати непрацюючим особам з повним страховим стажем (30/35 років для жінок/чоловіків відповідно) віком до 70 років;

у зв’язку зі зміною показника середньої заробітної плати, який застосовується при обчисленні пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

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