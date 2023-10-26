ПФУ у жовтні виплатив ₴58 мільярдів пенсій — Finance.ua

ПФУ у жовтні виплатив ₴58 мільярдів пенсій
Пенсійний фонд України у жовтні виплатив 58 млрд грн пенсій.
Про це повідомила пресслужба відомства.
«25 жовтня завершено фінансування пенсій за жовтень: на виплати спрямовано 58,0 млрд грн, в тому числі 9,7 млрд грн — через АТ „Укрпошта“, 48,3 млрд грн — через уповноважені банки», — йдеться у повідомленні.
Крім того, станом на 25 жовтня профінансовано 978,4 млн грн на виплату житлових субсидій та пільг.
Ще 2137,5 млн грн спрямовано на страхові виплати, в тому числі 1072,2 млн грн — на оплату лікарняних.
У жовтні надано 901,0 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.
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