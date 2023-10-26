ПФУ у жовтні виплатив ₴58 мільярдів пенсій — Finance.ua

ПФУ у жовтні виплатив ₴58 мільярдів пенсій Вчора 16:45 — Казна та Політика

Пенсійний фонд України у жовтні виплатив 58 млрд грн пенсій.

Про це повідомила пресслужба відомства

«25 жовтня завершено фінансування пенсій за жовтень: на виплати спрямовано 58,0 млрд грн, в тому числі 9,7 млрд грн — через АТ „Укрпошта“, 48,3 млрд грн — через уповноважені банки», — йдеться у повідомленні.

Крім того, станом на 25 жовтня профінансовано 978,4 млн грн на виплату житлових субсидій та пільг.

Ще 2137,5 млн грн спрямовано на страхові виплати, в тому числі 1072,2 млн грн — на оплату лікарняних.

У жовтні надано 901,0 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.