ПФУ розширює можливості використання цифрового паспорта в «Дії» — Finance.ua
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ПФУ розширює можливості використання цифрового паспорта в «Дії»

Особисті фінанси
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ПФУ розширює можливості використання цифрового паспорта в «Дії»
ПФУ розширює можливості використання цифрового паспорта в «Дії»
Сервісні центри головних управлінь Пенсійного фонду прийматимуть цифровий паспорт громадянина України (ID-картку).
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.
«Тож не обов’язково мати з собою фізичний паспорт чи його копію, достатньо поділитись ним у кілька кліків через застосунок Дія», — зазначили в Мінсоцполітики.
Як поділитись копією цифрового паспорта:
  • зайти у застосунок Дія та відкрити паспорт громадянина України;
  • натиснути на документ та обрати штрих-код;
  • працівник може зісканувати штрих-код або вручну ввести в систему 13-значний код, який розташований під ним;
  • підтвердити запит на передачу копії паспорту у застосунку Дія.
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«Шеринг документів пришвидшує обслуговування та допомагає уникнути помилок при внесенні ваших персональних даних. Послуга реалізована Пенсійним фондом України спільно з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством соціальної політики», — додали в міністерстві.

Довідка Finance.ua:

  • Мінцифри спільно з Мін’юстом та Нотаріальною палатою України запустили перший етап проєкту з цифровізації нотаріату «Нота» — тепер навіть на спеціальних бланках розміщуватимуть QR-коди, які можна буде перевірити сканером в «Дії»;
  • в «Дії» можна буде змінити місце проживання ВПО та скасувати статус.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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