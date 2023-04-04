ПФУ розпочав фінансування пенсій за квітень — Finance.ua
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ПФУ розпочав фінансування пенсій за квітень

Казна та Політика
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Як повідомив Пенсійний фонд, 3 квітня розпочато фінансування виплат за квітень:
  • на пенсійні виплати через АТ «Укрпошта» спрямовано 1,3 млрд грн;
  • на оплату лікарняних спрямовано 54,1 млн грн.
3 квітня надано 47 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.
Раніше ПФ повідомляв, що цьогоріч пенсії перерахують особам, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати і на 1 березня 2023 року здобули право на проведення перерахунку, тобто або набули 24 місяці страхового стажу, або пройшло два роки від призначення пенсії чи попереднього перерахунку.
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Право на перерахунок визначає, зокрема, і страховий стаж, набутий у січні — лютому 2023 року. Відомості про нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування будуть відображені в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування орієнтовно в середині наступного кварталу.
Після подання страхувальниками звітності за І квартал 2023 року та надходження відомостей про сплату єдиного внеску за цей період, автоматичний перерахунок працюючим пенсіонерам буде проведено невідкладно (пункт 11 постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2023 № 168 «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році»).
Дата проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам залишається незмінною. Як передбачено законом — це 1 квітня 2023 року.
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За матеріалами:
Finance.ua
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