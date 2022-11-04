ПФУ профінансував субсидії за перший місяць опалювального сезону — Finance.ua

ПФУ профінансував субсидії за перший місяць опалювального сезону Вчора 12:19 — Особисті фінанси

ПФУ профінансував субсидії за перший місяць опалювального сезону

Пенсійний фонд профінансував пільги та житлові субсидії за жовтень 2022 року. На цю мету спрямовано 1,9 млрд грн коштів державного бюджету.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ

«На виплату житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу спрямовано 1,9 млрд грн», — йдеться у повідомленні.

Крім того, ПФУ розпочав фінансування пенсій за листопад. Станом на 3 листопада на пенсійні виплати за листопад спрямовано 4,5 млрд грн, у т. ч. 2,9 млрд грн на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 1,6 млрд грн — через уповноважені банки.

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Нагадаємо, функції з виплати субсидій перейшли до Пенсійного фонду з 1 жовтня 2022 року. З 1 грудня Пенсійний фонд також призначатиме субсидії.

Очікується, що середня субсидія протягом опалювального сезону становитиме 1700-1800 гривень.

Довідка Finance.ua:

субсидії — це визначені виплати з державного бюджету України для оплати послуг, якими можуть скористатися деякі категорії населення. 2022 року змінилася система виплат субсидій. Хто має право на субсидію в Україні у 2022 році і що відомо про нововведення — писали тут;

у Міністерстві соціальної політики роз’яснили, чи може розраховувати на субсидію людина, яка втратила роботу в період дії воєнного стану в Україні.



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