ПФУ почав фінансувати виплати по лікарняних: що зміниться для роботодавців — Finance.ua

ПФУ почав фінансувати виплати по лікарняних: що зміниться для роботодавців Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

З 1 січня 2023 року уповноваженим органом в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності став Пенсійний фонд. Він, зокрема, почав здійснювати фінансування виплат страхувальників за лікарняними.

Про основні зміни розповіли у ПФУ.

Що змінюється для страхувальників

Перш за все, якщо до 1 січня 2023 року рішення про виплату лікарняних приймала Комісія соцстрахування на підприємстві, то з цього року це робить сам роботодавець або уповноважені ним особи;

Крім того, змінилися терміни розгляду лікарняних та прийняття рішення про виплату:

було: 10 днів — з дня надходження лікарняного по тимчасовій непрацездатності до роботодавця (днем надходження вважається восьмий день після закриття лікарняного); стало: 10 днів — з дня надходження лікарняного по тимчасовій непрацездатності до роботодавця (днем надходження вважається восьмий день після закриття лікарняного);

10 днів — з дня надходження лікарняного по тимчасовій непрацездатності до роботодавця (днем надходження вважається восьмий день після закриття лікарняного); — з дня надходження лікарняного по тимчасовій непрацездатності до роботодавця (днем надходження вважається восьмий день після закриття лікарняного); було: 10 днів — з дня надходження до роботодавця лікарняного по вагітності та пологах (днем надходження вважається восьмий день після відкриття лікарняного); стало: 3 дні — з дня надходження до роботодавця лікарняного по вагітності та пологах (днем надходження вважається восьмий день після відкриття лікарняного);

10 днів — з дня надходження до роботодавця лікарняного по вагітності та пологах (днем надходження вважається восьмий день після відкриття лікарняного); — з дня надходження до роботодавця лікарняного по вагітності та пологах (днем надходження вважається восьмий день після відкриття лікарняного); було: 5 днів — повідомлення працівника про відмову в оплаті: стало: 5 днів — повідомлення працівника про відмову в оплаті.



Зміни у способі подання заяв-розрахунків:

було: онлайн за допомогою клієнтського спеціалізованого програмного забезпечення та на паперових носіях до відділень робочих органів виконавчої дирекції ФССУ;

онлайн за допомогою клієнтського спеціалізованого програмного забезпечення та на паперових носіях до відділень робочих органів виконавчої дирекції ФССУ; стало: в електронному вигляді через особистий кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, а також на паперових носіях до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Фінансування страхувальників: до змін ФССУ фінансував їх протягом 10-ти днів після надходження заяви-розрахунку, тепер же це робитиме Пенсійний фонд України протягом 3-х днів централізовано на окремі поточні рахунки, відкриті страхувальниками в установах банків для зарахування страхових коштів, після надходження заяви-розрахунку.

Крім того, перевірки страхувальників проводитимуть не робочі органи виконавчої дирекції ФССУ, як це було раніше, а територіальні органи Пенсійного фонду України.

Правила нарахування виплат по лікарняних не змінюються: відсоток середньої заробітної плати застрахованої особи в залежності від тривалості страхового стажу.

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Механізм визначення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням також не зазнав суттєвих змін. Зокрема заробітна плата для оплати лікарняних обчислюватиметься шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців, що передують місяцю настання страхового випадку) зарплати, на яку нарахований єдиний внесок, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин. При цьому, перелік поважних причин, які враховуються при розрахунку, розширено.

Зміни застосовуватимуться до лікарняних, відкритих після 1 січня 2023 року. Лікарняні, відкриті в 2022 р. і продовжені в 2023 р., розраховуватимуться за старими правилами.

Роботодавцям, для подання заяв-розрахунків по лікарняних, не потрібно укладати з Пенсійним фондом України договір про визнання КЕП, як це було передбачено раніше у взаємовідносинах із ФССУ.

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