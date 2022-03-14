Pfizer продовжить постачати ліки до Росії, але прибуток скерує Україні — Finance.ua
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Pfizer продовжить постачати ліки до Росії, але прибуток скерує Україні

Вчора 16:32Фондовий ринок
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Американська фармацевтична компанія Pfizer продовжить постачати до росії медикаменти, проте пообіцяла, що весь прибуток російського підрозділу скерує на цілі, що забезпечують пряму гуманітарну підтримку народу України.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії 14 березня.
У Pfizer зазначили, що дійшли висновку — добровільне припинення постачань ліків до росії буде прямим порушенням основоположного принципу компанії ­— ставити пацієнтів на перше місце.
«Припинення постачань ліків, включно з протираковими і серцево-судинними препаратами, призвело б до значних страждань пацієнтів і можливої загибелі людей, особливо дітей і людей похилого віку», — йдеться в повідомленні.
«Ми оголошуємо, що від сьогодні Pfizer жертвуватиме весь прибуток нашого російського підрозділу на цілі, що забезпечують пряму гуманітарну підтримку народу України. Це буде зроблено на додаток до всіх інших нещодавно оголошених пожертвувань компанії Pfizer на користь України», — запевнили у фармацевтичний компанії.
Також у Pfizer повідомили, що не починатимуть нові клінічні випробування в росії і припинять набір нових пацієнтів на клінічні випробування в країні.
За матеріалами: ТСН
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